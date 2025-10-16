Chronique Parlementaire

Sébastien Lecornu bouleverse le travail parlementaire

En s’interdisant le 49.3 et les outils de contrainte parlementaire, Sébastien Lecornu fait un pari inédit : celui d’un débat budgétaire sans filet, où la survie du gouvernement dépendra de la discipline, ou du chaos, des députés. Le geste, salué pour sa loyauté démocratique, fait aussi peser une lourde responsabilité sur le Parti socialiste, principal soutien de la majorité, mais toujours officiellement dans l’opposition. Entre loyauté fragile et surenchères venues de tous bords, le Premier ministre engage un bras de fer inédit avec l’Assemblée.