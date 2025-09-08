Scienceil y a 2 heures
Mauvais réflexe
Scroller aux toilettes augmente vos risques… d'hémorroïdes
Beaucoup d’entre nous l’admettront : nous avons déjà consulté notre téléphone aux toilettes. Mais une nouvelle étude américaine, publiée aujourd’hui, révèle que cette habitude pourrait augmenter le risque de développer des hémorroïdes de près de 46 %. Alors, quel est le lien ? Comment quelques minutes passées à scroller peuvent-elles conduire à ces excroissances douloureuses autour de l’anus ? Voici ce que nous savons.