Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 30 août au 5 septembre

Scienceil y a 2 heures
Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux.
Une adolescente utilise son téléphone portable pour accéder aux réseaux sociaux. © SPENCER PLATT / Getty Images / AFP
Mauvais réflexe

Scroller aux toilettes augmente vos risques… d'hémorroïdes

Beaucoup d’entre nous l’admettront : nous avons déjà consulté notre téléphone aux toilettes. Mais une nouvelle étude américaine, publiée aujourd’hui, révèle que cette habitude pourrait augmenter le risque de développer des hémorroïdes de près de 46 %. Alors, quel est le lien ? Comment quelques minutes passées à scroller peuvent-elles conduire à ces excroissances douloureuses autour de l’anus ? Voici ce que nous savons.

avec Vincent Ho
author imageVincent Ho

Le Dr Vincent Ho a été nommé gastro-entérologue clinicien universitaire à la faculté de médecine de l'Université de Western Sydney en 2011. Il a obtenu son diplôme de médecine et de chirurgie à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en 2002. Sa formation de base et avancée en gastro-entérologie a été complétée dans le Queensland.


Il est responsable du programme de formation en gastroentérologie à la Faculté de médecine et enseigne les sciences gastro-intestinales fondamentales, notamment la physiologie gastro-intestinale. En tant que clinicien en exercice, il s'attache à rendre la science de l'intestin pertinente et intéressante.

Voir la bio »

Scroller aux toilettes augmente vos risques… d'hémorroïdes

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés