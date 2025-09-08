Scroller aux toilettes augmente vos risques… d'hémorroïdes

Le Dr Vincent Ho a été nommé gastro-entérologue clinicien universitaire à la faculté de médecine de l'Université de Western Sydney en 2011. Il a obtenu son diplôme de médecine et de chirurgie à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en 2002. Sa formation de base et avancée en gastro-entérologie a été complétée dans le Queensland.





Il est responsable du programme de formation en gastroentérologie à la Faculté de médecine et enseigne les sciences gastro-intestinales fondamentales, notamment la physiologie gastro-intestinale. En tant que clinicien en exercice, il s'attache à rendre la science de l'intestin pertinente et intéressante.