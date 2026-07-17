POINT DE VUE

Sanctions à l’encontre d’Israël : le deux poids, deux mesures de l’UE

Les Vingt-Sept débattent d'un possible embargo sur les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie. Une telle mesure ne serait crédible que si l'Union européenne appliquait les mêmes critères à l'ensemble des territoires occupés ou annexés dans le monde, afin d'éviter toute accusation de traitement différencié.