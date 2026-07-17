POINT DE VUE
17 juillet 2026
Sanctions à l’encontre d’Israël : le deux poids, deux mesures de l’UE
Les Vingt-Sept débattent d'un possible embargo sur les produits issus des colonies israéliennes en Cisjordanie. Une telle mesure ne serait crédible que si l'Union européenne appliquait les mêmes critères à l'ensemble des territoires occupés ou annexés dans le monde, afin d'éviter toute accusation de traitement différencié.
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THEMATIQUESPolitique
Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).