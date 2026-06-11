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La plage de Pigeon Beach à Sainte-Lucie, vue depuis Fort Rodney.
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ENTRETIEN EXCLUSIF

11 juin 2026

Sainte-Lucie : le petit État qui veut prospérer sans bruit dans un monde qui vacille, entretien avec Ernest Hilaire, vice-Premier ministre

Réélu après une victoire historique du Saint Lucia Labour Party, le gouvernement de Sainte-Lucie doit affronter un environnement international de plus en plus complexe. Bruxelles menace les programmes de citoyenneté par investissement, Washington renforce sa présence dans la Caraïbe et les micro-États de la région cherchent à préserver leur autonomie dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes. Le vice-Premier ministre chargé notamment du Tourisme, de l'Investissement et du Commerce, Ernest Hilaire, livre à Atlantico sa lecture de ces nouveaux rapports de force et de la place que Sainte-Lucie entend y occuper.

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MOTS-CLES

Sainte-Lucie , Caraïbes , Ernest Hilaire , Politique , international , commerce , tourisme , Union européenne , stratégie , commerce international , relations diplomatiques

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Ernest Hilaire

Ernest Hilaire est Vice-Premier ministre de Sainte-Lucie.

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