ENTRETIEN EXCLUSIF

11 juin 2026

Sainte-Lucie : le petit État qui veut prospérer sans bruit dans un monde qui vacille, entretien avec Ernest Hilaire, vice-Premier ministre

Réélu après une victoire historique du Saint Lucia Labour Party, le gouvernement de Sainte-Lucie doit affronter un environnement international de plus en plus complexe. Bruxelles menace les programmes de citoyenneté par investissement, Washington renforce sa présence dans la Caraïbe et les micro-États de la région cherchent à préserver leur autonomie dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes. Le vice-Premier ministre chargé notamment du Tourisme, de l'Investissement et du Commerce, Ernest Hilaire, livre à Atlantico sa lecture de ces nouveaux rapports de force et de la place que Sainte-Lucie entend y occuper.