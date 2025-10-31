POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

DR

DR

© DR

VICTOIRE DIPLOMATIQUE

31 octobre 2025

Sahara : le plan d’autonomie marocain reconnu par l’ONU comme seule issue politique crédible, une victoire de Mohammed VI

Le Conseil de sécurité de l’ONU a franchi une étape majeure dans le dossier du Sahara occidental en reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme la seule base politique crédible pour résoudre le conflit. Une victoire diplomatique majeure pour Mohammed VI, consolidant la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud.

Photo of Gabriel Robin
Gabriel Robin Go to Gabriel Robin page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Maroc , Sahara , sahara occidental , diplomatie , Algérie , Afrique , négociations , ONU , Nations Unies

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Robin image
Gabriel Robin

Gabriel Robin est journaliste et essayiste ("Le Non Du Peuple", éditions du Cerf 2019).

Populaires

1Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
2Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
3« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?
4Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)
5Radioscopie de la droite Bardella
6Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
7Vote d’une résolution RN par l’Assemblée : la poutre continue à travailler… mais vers quoi exactement ?