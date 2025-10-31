VICTOIRE DIPLOMATIQUE

31 octobre 2025

Sahara : le plan d’autonomie marocain reconnu par l’ONU comme seule issue politique crédible, une victoire de Mohammed VI

Le Conseil de sécurité de l’ONU a franchi une étape majeure dans le dossier du Sahara occidental en reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme la seule base politique crédible pour résoudre le conflit. Une victoire diplomatique majeure pour Mohammed VI, consolidant la souveraineté du Maroc sur les provinces du Sud.