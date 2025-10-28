Analyse

Sabotages sur le réseau SNCF : les empreintes de l’extrême gauche ?

Sabotages en série, lignes TGV paralysées, entreprises visées : la France a de nouveau été frappée au cœur de ses réseaux. Dans la nuit du 26 au 27 octobre, plusieurs incendies et destructions coordonnées au sud de Valence ont désorganisé l’un des principaux axes ferroviaires du pays. Les enquêteurs soupçonnent une action concertée, possiblement signée de l’ultragauche, coutumière de ce type de cibles et de méthodes. Mais une autre hypothèse émerge : celle d’une ingérence étrangère opérant “sous fausse bannière” pour semer la confusion. Derrière ces attaques, c’est une guerre de basse intensité qui se joue — celle des “mille entailles” visant à faire vaciller les flux vitaux du pays.