DANS LES COULISSES DU POUVOIR
17 octobre 2026
Rumeurs du Kremlin : manipulation ou vrais signaux ? Ce que valent les confidences des élites russes
Confidences, rumeurs et fuites : les informations venues du Kremlin éclairent autant les tensions du pouvoir russe que ses stratégies d’influence. À condition de les confronter aux faits.
9 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.