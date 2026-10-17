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Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
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DANS LES COULISSES DU POUVOIR

17 octobre 2026

Rumeurs du Kremlin : manipulation ou vrais signaux ? Ce que valent les confidences des élites russes

Confidences, rumeurs et fuites : les informations venues du Kremlin éclairent autant les tensions du pouvoir russe que ses stratégies d’influence. À condition de les confronter aux faits.

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MOTS-CLES

Kremlin , international , Russie , Donald Trump , négociations de paix , élites russes , fuites , médias , diplomatie

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Andrey Pertsev

Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.

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