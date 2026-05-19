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Le ministre français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Roland Lescure, s'adresse aux journalistes avant une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Paris, le 19 mai 2026.
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ATLANTICO BUSINESS

19 mai 2026

Roland Lescure veut redonner une utilité au G7, un club qui a perdu beaucoup de légitimité

Roland Lescure ne pouvait pas manquer ce rendez-vous qu'il avait avec les ministres de l'Économie des 7 pays les plus riches du monde… Mais pourquoi faire ? Parce que, dans une organisation du monde aussi bouleversée, le club des 7, jadis si puissant, peut-il offrir au reste du monde autre chose que le spectacle de la désunion…

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MOTS-CLES

Rolland Lescure , G7 , ministres des Finances , banques centrales , BRICS

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.