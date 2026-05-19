ATLANTICO BUSINESS
19 mai 2026
Roland Lescure veut redonner une utilité au G7, un club qui a perdu beaucoup de légitimité
Roland Lescure ne pouvait pas manquer ce rendez-vous qu'il avait avec les ministres de l'Économie des 7 pays les plus riches du monde… Mais pourquoi faire ? Parce que, dans une organisation du monde aussi bouleversée, le club des 7, jadis si puissant, peut-il offrir au reste du monde autre chose que le spectacle de la désunion…
6 min de lecture
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.