Controverse

Rima Hassan : L'honneur perdu de l'ULB

La décision des étudiants de l’Université Libre de Bruxelles de baptiser leur promotion 2025 du nom de Rima Hassan, élue LFI au Parlement européen, a provoqué une levée de boucliers. Dans une lettre ouverte signée par de nombreuses personnalités – philosophes, écrivains, universitaires, médecins, responsables politiques –, les auteurs accusent l’ULB de trahir son héritage humaniste et critique. Ils reprochent à Rima Hassan ses prises de position jugées ambiguës face au Hamas et dénoncent un « amalgame dangereux » entre cause palestinienne et apologie du terrorisme.