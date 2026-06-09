DANGER
9 juin 2026
Rhume des foins : l’utilisation prolongée de certains antihistaminiques accroît les risques de démence
Pour des millions de personnes dans le monde, la saison pollinique signifie des semaines d’éternuements, de démangeaisons oculaires et de nez bouché ou qui coule. Le calendrier varie selon la région et les plantes en floraison, mais le pollen des graminées est l’un des déclencheurs les plus fréquents.
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MOTS-CLESSanté , médecine , Rhume des foins , allergies , démence
THEMATIQUESSanté
Ef Hogervorst est professeure de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection liés à la démence tout au long de la vie, à l'échelle mondiale. Elle a encadré de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle occupe également plusieurs chaires.
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Ef Hogervorst est professeure de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection liés à la démence tout au long de la vie, à l'échelle mondiale. Elle a encadré de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle occupe également plusieurs chaires.