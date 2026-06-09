DANGER

9 juin 2026

Rhume des foins : l’utilisation prolongée de certains antihistaminiques accroît les risques de démence

Pour des millions de personnes dans le monde, la saison pollinique signifie des semaines d’éternuements, de démangeaisons oculaires et de nez bouché ou qui coule. Le calendrier varie selon la région et les plantes en floraison, mais le pollen des graminées est l’un des déclencheurs les plus fréquents.