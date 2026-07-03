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Les sondages mesurent avant tout une préférence en faveur d'une certaine justice fiscale, et non un jugement détaillé sur un mécanisme technique précis.
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TAXE ZUCMAN ET IMPOSITION DES RICHES

3 juillet 2026

Révolution silencieuse : la passion des Français pour l'égalitarisme fiscal s’émousse (enfin)

Entre soutien de principe à la justice fiscale et rejet pragmatique des taxes, l'opinion des Français se fragmente. Analyse d'un décalage croissant entre les aspirations citoyennes, la réalité du vote parlementaire et une lassitude fiscale globale.

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MOTS-CLES

taxe Zucman , impôts , opinion , sondage , ultra-riches

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Paul Cébille
Assistant chargé d'études chez IFOP

Paul Cébille est Analyste Opinion Senior et Chargé d'étude à l'IFOP. 

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