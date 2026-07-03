TAXE ZUCMAN ET IMPOSITION DES RICHES

Révolution silencieuse : la passion des Français pour l'égalitarisme fiscal s’émousse (enfin)

Entre soutien de principe à la justice fiscale et rejet pragmatique des taxes, l'opinion des Français se fragmente. Analyse d'un décalage croissant entre les aspirations citoyennes, la réalité du vote parlementaire et une lassitude fiscale globale.