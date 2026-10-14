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La nation consacre de plus en plus d’argent aux pensions plutôt qu’aux dépenses d’avenir, alors que toucher aux retraites reste tabou.
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REGIME DE RETRAITES

14 octobre 2026

Révélation sur le déficit caché : et le ministre du budget fit sonner la vraie heure de vérité

Après un premier chiffrage officiel des aides publiques aux entreprises cet été, l’État lève un autre tabou : pour la première fois, le budget 2027 montre, ministère par ministère, la part des crédits qui sert en réalité à payer les retraites des fonctionnaires. Pour Bertrand Martinot, cette ventilation ne change ni le montant des pensions ni le déficit de l’État, et ne distingue toujours pas la cotisation employeur de la subvention d’équilibre. Elle rappelle surtout que les retraites contraignent toutes les autres dépenses. Et elle annonce une « saison 2 » autrement plus sensible : la reconnaissance d’un déficit du régime des fonctionnaires, de l’ordre de 24 milliards d’euros selon la Cour des comptes.

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MOTS-CLES

projet de loi de finances , Budget , retraites des fonctionnaires , déficit caché , fonctionnaires

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Martinot

Bertrand Martinot est économiste et expert du marché du travail à l'institut Montaigne, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Auteur du rapport de l'institut Montaigne : "Les Français au travail : aller au-delà des idées reçues" publié en 2023. 