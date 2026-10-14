REGIME DE RETRAITES

Révélation sur le déficit caché : et le ministre du budget fit sonner la vraie heure de vérité

Après un premier chiffrage officiel des aides publiques aux entreprises cet été, l’État lève un autre tabou : pour la première fois, le budget 2027 montre, ministère par ministère, la part des crédits qui sert en réalité à payer les retraites des fonctionnaires. Pour Bertrand Martinot, cette ventilation ne change ni le montant des pensions ni le déficit de l’État, et ne distingue toujours pas la cotisation employeur de la subvention d’équilibre. Elle rappelle surtout que les retraites contraignent toutes les autres dépenses. Et elle annonce une « saison 2 » autrement plus sensible : la reconnaissance d’un déficit du régime des fonctionnaires, de l’ordre de 24 milliards d’euros selon la Cour des comptes.