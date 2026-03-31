ATLANTICO BUSINESS
31 mars 2026
Retraites : et si on arrêtait de mentir aux Français ?
On nous explique depuis des années que les retraités seraient les grands perdants du système. Que leurs pensions s’érodent, que leur niveau de vie chute, qu’il faudrait les “protéger” à tout prix. C’est faux. Ou, au minimum, très largement exagéré.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.