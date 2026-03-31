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Blurred backgroundLa dernière étude de la DREES, dépendant du ministère des Affaires sociales, met les pieds dans le plat : pour une part importante des Français, le passage à la retraite améliore le niveau de vie.
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ATLANTICO BUSINESS

31 mars 2026

Retraites : et si on arrêtait de mentir aux Français ?

On nous explique depuis des années que les retraités seraient les grands perdants du système. Que leurs pensions s’érodent, que leur niveau de vie chute, qu’il faudrait les “protéger” à tout prix. C’est faux. Ou, au minimum, très largement exagéré.

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MOTS-CLES

retraites , pensions , Drees , Seuil de pauvreté , âge de départ , réformes des retraites

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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