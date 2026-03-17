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À Paimpol, les plus de 60 ans représentent désormais 52 % de la population, contre 41 % il y a un peu plus de dix ans, et près d’un habitant sur quatre a plus de 75 ans.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

17 mars 2026

Retraité du cru et d’ailleurs : Paimpol, commune-symbole du vieillissement de la population

Dans une chronique publiée la semaine dernière dans Les Échos, le journaliste Renaud Honoré propose une radioscopie particulièrement éclairante d’un phénomène souvent évoqué de manière abstraite, le vieillissement démographique. Son reportage prend pour terrain d’observation la ville de Paimpol, sur la côte bretonne. Le titre lui-même résume le sentiment qui gagne progressivement les élus locaux : « Le risque, c’est de devenir une résidence seniors à ciel ouvert ».

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MOTS-CLES

vieillissement démographique , retraites , productivité , Démographie , Immobilier , finances publiques , consommation

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).