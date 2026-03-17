MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

17 mars 2026

Retraité du cru et d’ailleurs : Paimpol, commune-symbole du vieillissement de la population

Dans une chronique publiée la semaine dernière dans Les Échos, le journaliste Renaud Honoré propose une radioscopie particulièrement éclairante d’un phénomène souvent évoqué de manière abstraite, le vieillissement démographique. Son reportage prend pour terrain d’observation la ville de Paimpol, sur la côte bretonne. Le titre lui-même résume le sentiment qui gagne progressivement les élus locaux : « Le risque, c’est de devenir une résidence seniors à ciel ouvert ».