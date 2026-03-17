MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
17 mars 2026
Retraité du cru et d’ailleurs : Paimpol, commune-symbole du vieillissement de la population
Dans une chronique publiée la semaine dernière dans Les Échos, le journaliste Renaud Honoré propose une radioscopie particulièrement éclairante d’un phénomène souvent évoqué de manière abstraite, le vieillissement démographique. Son reportage prend pour terrain d’observation la ville de Paimpol, sur la côte bretonne. Le titre lui-même résume le sentiment qui gagne progressivement les élus locaux : « Le risque, c’est de devenir une résidence seniors à ciel ouvert ».
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).