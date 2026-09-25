AU REGIME
25 septembre 2026
Restriction calorique : les nutriments de nos aliments peuvent-ils prolonger notre durée de vie en bonne santé ?
En parcourant les réseaux sociaux, on tombe rapidement sur des conseils pour vivre plus longtemps, allant des plans de jeûne et compléments alimentaires aux routines quotidiennes élaborées.
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THEMATIQUESSanté
Justin Roberts est professeur de physiologie nutritionnelle appliquée à l'adaptation à l'effort, à la récupération et à la santé fonctionnelle. Ses recherches portent sur un large éventail de domaines, notamment l'impact des interventions diététiques et nutritionnelles sur l'adaptation à l'effort, tant sur le plan physiologique que métabolique, ainsi que sur l'amélioration de la récupération.
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Justin Roberts est professeur de physiologie nutritionnelle appliquée à l'adaptation à l'effort, à la récupération et à la santé fonctionnelle. Ses recherches portent sur un large éventail de domaines, notamment l'impact des interventions diététiques et nutritionnelles sur l'adaptation à l'effort, tant sur le plan physiologique que métabolique, ainsi que sur l'amélioration de la récupération.