POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Régime macrobiotique : des recommandations en partie raisonnables mais dépourvues de base scientifique
See image caption
See copyright

AU REGIME

25 septembre 2026

Restriction calorique : les nutriments de nos aliments peuvent-ils prolonger notre durée de vie en bonne santé ?

En parcourant les réseaux sociaux, on tombe rapidement sur des conseils pour vivre plus longtemps, allant des plans de jeûne et compléments alimentaires aux routines quotidiennes élaborées.

Photo of Justin Roberts
Justin Roberts Go to Justin Roberts page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , Alimentation , régimes , nutriments , vieillissement

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Justin Roberts image
Justin Roberts

Justin Roberts est professeur de physiologie nutritionnelle appliquée à l'adaptation à l'effort, à la récupération et à la santé fonctionnelle. Ses recherches portent sur un large éventail de domaines, notamment l'impact des interventions diététiques et nutritionnelles sur l'adaptation à l'effort, tant sur le plan physiologique que métabolique, ainsi que sur l'amélioration de la récupération.