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La ministre ivoirienne de la Culture et l'ancienne ministre française de la Culture, Rachida Dati, lors de la restitution à la République de Côte d'Ivoire du tambour sacré Djidji Ayokwe, confisqué en 1916 par les autorités coloniales françaises au peuple Ébrié, au musée du Quai Branly à Paris, le 20 février 2026.
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LOI-CADRE

16 avril 2026

Restitutions coloniales : entre illusion morale et désarmement patrimonial

Présentée comme une avancée historique, la loi-cadre sur la restitution des œuvres acquises pendant la période coloniale, actuellement débattue à l’Assemblée nationale française, pourrait bien n’être qu’un compromis bancal. Sous couvert de rationalisation juridique et d’apaisement diplomatique, le texte révèle surtout les ambiguïtés d’un pouvoir pris entre injonction mémorielle, pression internationale et incapacité à assumer une ligne claire sur la question du patrimoine.

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MOTS-CLES

Restitutions coloniales , Art , colonies , période coloniale , loi-cadre

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hélène de Lauzun

Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021). 