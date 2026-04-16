LOI-CADRE
16 avril 2026
Restitutions coloniales : entre illusion morale et désarmement patrimonial
Présentée comme une avancée historique, la loi-cadre sur la restitution des œuvres acquises pendant la période coloniale, actuellement débattue à l’Assemblée nationale française, pourrait bien n’être qu’un compromis bancal. Sous couvert de rationalisation juridique et d’apaisement diplomatique, le texte révèle surtout les ambiguïtés d’un pouvoir pris entre injonction mémorielle, pression internationale et incapacité à assumer une ligne claire sur la question du patrimoine.
5 min de lecture
THEMATIQUESPolitique
Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021).
Populaires
Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021).