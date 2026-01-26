POLITIQUE
Une employée de la société française de biotechnologie innovante NG Biotech fabrique les tests « Carba », un test de résistance aux antibiotiques à Guipry, dans l'ouest de la France.

26 janvier 2026

La résistance aux antibiotiques pourrait anéantir un siècle de progrès médicaux, mais quatre avancées changent la donne

Alors que certaines infections bactériennes deviennent de plus en plus difficiles à traiter, la science et la politique offrent de nouvelles pistes pour contrer la résistance antimicrobienne. Diagnostic rapide, thérapies innovantes, approche écologique et réformes des politiques publiques dessinent un futur plus optimiste.

André O. Hudson

André O. Hudson est doyen de la Faculté des sciences, professeur de biochimie au sein du Rochester Institute of Technology.