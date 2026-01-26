ESPOIR MALGRE TOUT

26 janvier 2026

La résistance aux antibiotiques pourrait anéantir un siècle de progrès médicaux, mais quatre avancées changent la donne

Alors que certaines infections bactériennes deviennent de plus en plus difficiles à traiter, la science et la politique offrent de nouvelles pistes pour contrer la résistance antimicrobienne. Diagnostic rapide, thérapies innovantes, approche écologique et réformes des politiques publiques dessinent un futur plus optimiste.