POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vladimir Poutine accueille des agents russes, infiltrés en Slovénie depuis 2017, ainsi que leurs enfants, de retour au pays après le vaste échange de prisonniers avec l’Occident, en août 2024.
See image caption
See copyright

LA GUERRE HYBRIDE AURA BIEN LIEU

8 février 2026

Ce réseau d’espionnage et de déstabilisation que déploie le renseignement militaire russe en Europe en recrutant des jeunes en ligne

A travers le recrutement de jeunes en ligne, des sabotages ciblés et des actions symboliques ou violentes à bas bruit, le renseignement militaire russe déploie en Europe une stratégie fondée sur des « agents jetables », souvent issus de diasporas russophones ou de milieux criminels.

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

13 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Populaires

1World Impact Summit : et si les mesures ayant eu le plus d’impact sur les émissions carbone dans le monde n’avaient quasi rien à voir avec les politiques publiques de transition écologique ?
2PPE 3 : Sébastien Lecornu persiste dans l’erreur énergétique
3Kim Kardashian & Lewis Hamilton roucoulent à Paris, Justin & Hailey Bieber refricotent à L.A; Tom Cruise & Laetitia Casta s’enfuient; Madonna est complètement cintrée, Bianca Censori confie que Kanye West aussi; Brooklyn Beckham efface son père
4Faut-il croire l'Allemagne dans sa volonté de relancer l'UE en petit comité pour plus d'efficacité ?
5La France a besoin de 10 ans d’austérité dit le patron de la BPI… vraiment ?
6Les mairies sont de mauvais payeurs et ont du mal à expliquer pourquoi elles paient leurs fournisseurs privés aussi tard et aussi mal
7Quand le Congrès américain révèle l’ampleur du dispositif de censure politique déployé par les Européens