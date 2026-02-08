LA GUERRE HYBRIDE AURA BIEN LIEU
8 février 2026
Ce réseau d’espionnage et de déstabilisation que déploie le renseignement militaire russe en Europe en recrutant des jeunes en ligne
A travers le recrutement de jeunes en ligne, des sabotages ciblés et des actions symboliques ou violentes à bas bruit, le renseignement militaire russe déploie en Europe une stratégie fondée sur des « agents jetables », souvent issus de diasporas russophones ou de milieux criminels.
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
