LA GUERRE HYBRIDE AURA BIEN LIEU

8 février 2026

Ce réseau d’espionnage et de déstabilisation que déploie le renseignement militaire russe en Europe en recrutant des jeunes en ligne

A travers le recrutement de jeunes en ligne, des sabotages ciblés et des actions symboliques ou violentes à bas bruit, le renseignement militaire russe déploie en Europe une stratégie fondée sur des « agents jetables », souvent issus de diasporas russophones ou de milieux criminels.