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Les pastilles d'hydratation sont-elles dangereuses ? Globalement, non.
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DEBUNK

22 juillet 2026

Remède anti-gueule de bois : les pastilles d’hydratation qui envahissent les pharmacies sont-elles efficaces ?

Canicule, sport, fatigue, lendemain de soirée… Les pastilles d'hydratation sont présentées comme le remède miracle face aux risques de déshydratation. Mais derrière cet engouement, les médecins restent sceptiques. Et si ces produits n'apportaient rien de plus qu'un simple verre d'eau ?

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MOTS-CLES

Alcool , migraine , gueule de bois , canicule , fortes chaleurs , sport , activité physique , pastilles d’hydratation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Boris Hansel

Boris Hansel est nutritionniste, endocrinologue-Diabétologue et chef de l’Unité Nutrition-prévention à l’hôpital Bichat – Claude-Bernard.