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Remède anti-gueule de bois : les pastilles d’hydratation qui envahissent les pharmacies sont-elles efficaces ?

Canicule, sport, fatigue, lendemain de soirée… Les pastilles d'hydratation sont présentées comme le remède miracle face aux risques de déshydratation. Mais derrière cet engouement, les médecins restent sceptiques. Et si ces produits n'apportaient rien de plus qu'un simple verre d'eau ?