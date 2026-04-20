MAUVAISE ANALYSE
20 avril 2026
Réindustrialisation : une tribune pétition à côté de la plaque
Le Figaro a publié le 15 avril une tribune pétition en faveur d’un référendum constitutionnel sur l’industrie française. Cette tribune a été initiée par Natacha Polony, Arnaud Montebourg, Jean-Louis Borloo et Marcel Gauchet dont les compétences économiques ne sont guère évidentes. Si la désindustrialisation de la France est un drame incontestable qu’il est urgent de stopper et de renverser, le diagnostic et les solutions vont de l’irréel à l’anecdotique.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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