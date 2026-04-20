MAUVAISE ANALYSE

20 avril 2026

Réindustrialisation : une tribune pétition à côté de la plaque

Le Figaro a publié le 15 avril une tribune pétition en faveur d’un référendum constitutionnel sur l’industrie française. Cette tribune a été initiée par Natacha Polony, Arnaud Montebourg, Jean-Louis Borloo et Marcel Gauchet dont les compétences économiques ne sont guère évidentes. Si la désindustrialisation de la France est un drame incontestable qu’il est urgent de stopper et de renverser, le diagnostic et les solutions vont de l’irréel à l’anecdotique.