Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez prononce un discours à l'association patronale catalane Foment del Treball à Barcelone, le 7 juin 2021.
29 janvier 2026
Régularisation massive de sans-papiers en Espagne : voilà pourquoi l’immigration n’est pas du tout le miracle économique que décrit Pedro Sanchez
Le gouvernement espagnol a présenté, mardi 27 janvier, un projet de décret destiné à régulariser un grand nombre de sans-papiers, afin de faciliter leur intégration.
Gabriel A. Giménez Roche est professeur associé d'économie à NEOMA Business School. Il enseigne la macroéconomie, la théorie des cycles et les processus entrepreneuriaux dans des programmes de premier cycle et des cycles supérieurs. Il porte un vif intérêt aux sujets macroéconomiques qu'il commente dans la presse française et internationale. Ses recherches portent sur la théorie du malinvestissement, la zombification économique et les routines entrepreneuriales. Les recherches de Gabriel ont été publiées dans le Quarterly Review of Economics and Finance, Small Business Economics, The World Economy, Journal of Economic Issues, entre autres. Il est membre de l'American Economic Association et de la Royal Economic Society.
