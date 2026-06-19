COLOSSAL
19 juin 2026
Régularisation de migrants en Espagne : les chiffres explosent, déjà 900 000 demandes, les attentes du gouvernement du gouvernement dépassées
Les demandes ont déjà explosé, dépassant largement les prévisions gouvernementales, alors qu'il reste encore deux semaines avant la date limite du 30 juin.
1 min de lecture
THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.