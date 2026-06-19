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Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une conférence de presse au palais de la Moncloa à Madrid, le 15 décembre 2025.
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COLOSSAL

19 juin 2026

Régularisation de migrants en Espagne : les chiffres explosent, déjà 900 000 demandes, les attentes du gouvernement du gouvernement dépassées

Les demandes ont déjà explosé, dépassant largement les prévisions gouvernementales, alors qu'il reste encore deux semaines avant la date limite du 30 juin.

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MOTS-CLES

Espagne , migrants , immigration , Pedro Sanchez , régularisation

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

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