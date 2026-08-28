2027 EN VUE
28 août 2026
La réforme du marché du travail, ce serpent de mer du centre-droit français aussi nécessaire qu’illusoire
Face aux propositions d'Édouard Philippe sur les arrêts maladie et le chômage, économistes et experts dénoncent des coupes budgétaires simplistes : réduire les droits ne résout ni la pénurie d'emplois ni la faiblesse du taux d'activité français.
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Bruno Coquet est docteur en Economie, Président de UNO - Etudes & Conseil.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Bruno Coquet est docteur en Economie, Président de UNO - Etudes & Conseil.
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).