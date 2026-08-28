2027 EN VUE

La réforme du marché du travail, ce serpent de mer du centre-droit français aussi nécessaire qu’illusoire

Face aux propositions d'Édouard Philippe sur les arrêts maladie et le chômage, économistes et experts dénoncent des coupes budgétaires simplistes : réduire les droits ne résout ni la pénurie d'emplois ni la faiblesse du taux d'activité français.