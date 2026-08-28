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Sept des principaux candidats à l'élection présidentielle française de 2027, au cours de la deuxième journée de « La REF 2026 » (rencontre des entrepreneurs de France organisée par le MEDEF), sur le court de tennis Philippe-Chatrier du site de Roland-Garros à Paris, le 27 août 2026.
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2027 EN VUE

28 août 2026

La réforme du marché du travail, ce serpent de mer du centre-droit français aussi nécessaire qu’illusoire

Face aux propositions d'Édouard Philippe sur les arrêts maladie et le chômage, économistes et experts dénoncent des coupes budgétaires simplistes : réduire les droits ne résout ni la pénurie d'emplois ni la faiblesse du taux d'activité français.

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MOTS-CLES

Réforme , marché du travail , centre-droit , Emploi , investissements , innovation , dépense publique , réindustralisation , arrêts de travail , chômage

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Coquet

Bruno Coquet est docteur en Economie, Président de UNO - Etudes & Conseil.

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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).