JUSTICE
22 novembre 2026
Reconnaissance d’un génocide au Myanmar : un tournant décisif pour la justice internationale qui pourrait avoir des répercusions dans d’autres affaires
Reconnaissance d’un génocide au Myanmar : un tournant décisif pour la justice internationale qui pourrait avoir des répercusions dans d’autres affaires.
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La décision historique de la Cour internationale de Justice reconnaissant un génocide, rendue contre le Myanmar le 19 novembre 2026, aura des conséquences majeures pour les parties à l’affaire — et potentiellement pour d’autres acteurs qui n’y sont pas impliqués.
Très attendu, l’arrêt rendu par la Cour de La Haye dans l’affaire Gambie c. Myanmar constitue une victoire majeure pour la Gambie, ce petit pays d’Afrique de l’Ouest qui avait saisi la Cour contre le Myanmar en 2019. Il marque également une étape décisive pour amener les dirigeants militaires du Myanmar à répondre de leurs actes.
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Codirecteur de l’Institut pour la prévention des génocides et des atrocités de masse, université de Binghamton, université d’État de New York.
Codirecteur de l’Institut pour la prévention des génocides et des atrocités de masse, université de Binghamton, université d’État de New York.