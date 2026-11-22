La décision historique de la Cour internationale de Justice reconnaissant un génocide, rendue contre le Myanmar le 19 novembre 2026, aura des conséquences majeures pour les parties à l’affaire — et potentiellement pour d’autres acteurs qui n’y sont pas impliqués.

Très attendu, l’arrêt rendu par la Cour de La Haye dans l’affaire Gambie c. Myanmar constitue une victoire majeure pour la Gambie, ce petit pays d’Afrique de l’Ouest qui avait saisi la Cour contre le Myanmar en 2019. Il marque également une étape décisive pour amener les dirigeants militaires du Myanmar à répondre de leurs actes.

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