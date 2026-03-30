TURBULENCES A VENIR
30 mars 2026
Recherche matières premières désespérément : comment l’Occident s’est enfermé dans le piège d’une économie à (de moins en moins) forte valeur ajoutée intellectuelle
Alors que la guerre en Iran rappelle aux Européens leur extrême dépendance au gaz et au pétrole et que leur stratégie énergétique confine au désastre, une autre bataille fait rage. Lithium, cuivre, terres rares : comment l’UE a une fois de plus tardé à s’atteler à ce problème critique.
17 min de lecture
MOTS-CLESUnion Européenne , Iran , Guerre au Moyen-Orient , matière premières , énergie , Occident , Chine
THEMATIQUESEconomie
Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.
Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).