TURBULENCES A VENIR

30 mars 2026

Recherche matières premières désespérément : comment l’Occident s’est enfermé dans le piège d’une économie à (de moins en moins) forte valeur ajoutée intellectuelle

Alors que la guerre en Iran rappelle aux Européens leur extrême dépendance au gaz et au pétrole et que leur stratégie énergétique confine au désastre, une autre bataille fait rage. Lithium, cuivre, terres rares : comment l’UE a une fois de plus tardé à s’atteler à ce problème critique.