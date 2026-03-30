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L’économie mondiale est devenue un système totalement interconnecté dont les crises révèlent l’extrême vulnérabilité.
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TURBULENCES A VENIR

30 mars 2026

Recherche matières premières désespérément : comment l’Occident s’est enfermé dans le piège d’une économie à (de moins en moins) forte valeur ajoutée intellectuelle

Alors que la guerre en Iran rappelle aux Européens leur extrême dépendance au gaz et au pétrole et que leur stratégie énergétique confine au désastre, une autre bataille fait rage. Lithium, cuivre, terres rares : comment l’UE a une fois de plus tardé à s’atteler à ce problème critique.

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MOTS-CLES

Union Européenne , Iran , Guerre au Moyen-Orient , matière premières , énergie , Occident , Chine

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

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