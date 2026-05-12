ATLANTICO BUSINESS
12 mai 2026
Recherche candidat à la présidentielle désespérément : les affres des patrons français
Le patronat français n’a pas de candidat idéal. Il cherche désespérément un sauveur capable d’éviter à la France la faillite.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESbusiness , MEDEF , élection présidentielle de 2027 , candidats , libéralisme , Giorgia Meloni , CPME
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.