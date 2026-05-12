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Patrick Martin adresse les dispositions du MEDEF pour 2027
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ATLANTICO BUSINESS

12 mai 2026

Recherche candidat à la présidentielle désespérément : les affres des patrons français

Le patronat français n’a pas de candidat idéal. Il cherche désespérément un sauveur capable d’éviter à la France la faillite.

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MOTS-CLES

business , MEDEF , élection présidentielle de 2027 , candidats , libéralisme , Giorgia Meloni , CPME

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.