MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Rapport de la Cour des comptes : économiser sur tout, ne renoncer à rien, l’impasse française

La Cour des comptes propose 18 mesures à court terme, pour 32 à 38 milliards d’euros, et 13 leviers de pilotage budgétaire pour redresser les finances publiques. Un exercice concret et chiffré, qui reste pourtant prisonnier d’une logique incrémentale : chercher à dépenser moins à périmètre constant, sans interroger ce que la puissance publique devrait encore financer.