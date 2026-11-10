MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
10 novembre 2026
Rapport de la Cour des comptes : économiser sur tout, ne renoncer à rien, l’impasse française
La Cour des comptes propose 18 mesures à court terme, pour 32 à 38 milliards d’euros, et 13 leviers de pilotage budgétaire pour redresser les finances publiques. Un exercice concret et chiffré, qui reste pourtant prisonnier d’une logique incrémentale : chercher à dépenser moins à périmètre constant, sans interroger ce que la puissance publique devrait encore financer.
7 min de lecture
MOTS-CLESModèle Social , rapport , cour des comptes , économies , dépenses publiques , dette , retraites
THEMATIQUESTribunes
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).