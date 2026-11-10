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Blurred backgroundLa montée simultanée des taux souverains traduit un manque mondial de capital face à des dépenses cumulées (défense, climat, IA)
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

10 novembre 2026

Rapport de la Cour des comptes : économiser sur tout, ne renoncer à rien, l’impasse française

La Cour des comptes propose 18 mesures à court terme, pour 32 à 38 milliards d’euros, et 13 leviers de pilotage budgétaire pour redresser les finances publiques. Un exercice concret et chiffré, qui reste pourtant prisonnier d’une logique incrémentale : chercher à dépenser moins à périmètre constant, sans interroger ce que la puissance publique devrait encore financer.

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MOTS-CLES

Modèle Social , rapport , cour des comptes , économies , dépenses publiques , dette , retraites

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A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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