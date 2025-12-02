Des manifestants défilent dans les rues de Paris le 12 novembre 2023 contre l'antisémitisme.
VIOLENCE POLITIQUE
2 décembre 2025
La racialisation et la communautarisation du débat politique français s’accélèrent
La polémique entre le CFCM et le CRIF après la publication du sondage de l'Ifop s’inscrit dans un climat politique français où la lecture communautaire des enjeux publics s’intensifie. Cette affaire illustre une dérive plus profonde : la réintroduction du religieux au cœur du débat politique, la montée des réflexes de suspicion identitaire et l’exploitation électorale des appartenances confessionnelles.
Jean-Pierre Sakoun, pionnier de l’édition numérique, fut conservateur de bibliothèques et ingénieur de recherche au CNRS avant de créer sa propre entreprise. Il préside l’association Unité Laïque. Il est à l’origine de l’initiative pour l’entrée de Missak Manouchian au Panthéon.
