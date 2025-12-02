VIOLENCE POLITIQUE

2 décembre 2025

La racialisation et la communautarisation du débat politique français s’accélèrent

La polémique entre le CFCM et le CRIF après la publication du sondage de l'Ifop s’inscrit dans un climat politique français où la lecture communautaire des enjeux publics s’intensifie. Cette affaire illustre une dérive plus profonde : la réintroduction du religieux au cœur du débat politique, la montée des réflexes de suspicion identitaire et l’exploitation électorale des appartenances confessionnelles.