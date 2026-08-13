POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background« Destruction », tiré de la série « Le Cours de l'empire » (1836), une huile sur toile réalisée par Thomas Cole (1801-1848) et conservée au New-York Historical Society Museum à New York. Thomas Cole, domaine public, via Wikimedia Commons
See image caption
See copyright

CIVILISATION

13 août 2026

Quo Vadis Europe : un nouvel âge sombre ou la prochaine Renaissance ?

L’Europe est-elle en train de vivre un déclin irréversible ou peut-elle encore connaître un renouveau ? Un sursaut reste possible, à condition que les Européens renouent avec leur identité et que les forces conservatrices parviennent à dépasser leurs divisions.

Photo of Georgi Harizanov
Photo of Alex Tokarev
Georgi Harizanov Go to Georgi Harizanov pageetAlex Tokarev Go to Alex Tokarev page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

renaissance , europe , Politique , Union européenne , chute , empire , réformes , Commission européenne , quo vadis , âge sombre , civilisation

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Georgi Harizanov image
Georgi Harizanov

Georgi Harizanov est un analyste politique bulgare qui commente l'actualité de la politique nationale et internationale. Il est PDG de l'Institut pour la politique de droite (Institute for Right-Wing Politics) et ancien PDG d'Euronews Bulgarie.

Alex Tokarev image
Alex Tokarev

Alex Tokarev est professeur agrégé d'économie et de philosophie à l'université Northwood. Diplômé de l'Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia (Bulgarie), il a obtenu son doctorat en économie à l'université Southern Illinois de Carbondale.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
3Foxtrot, la fabrique iranienne des ados tueurs : "des Kleenex, utilisés une fois, puis jetés"
4Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?
5Taxe européenne sur le kérosène : derrière le coup dur pour les compagnies low cost, un mal nécessaire
6"Spoil system" à la française : et dans le match Attal vs Bayrou, Mélenchon et les autres, avantage à…
7Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?