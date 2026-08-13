CIVILISATION
13 août 2026
Quo Vadis Europe : un nouvel âge sombre ou la prochaine Renaissance ?
L’Europe est-elle en train de vivre un déclin irréversible ou peut-elle encore connaître un renouveau ? Un sursaut reste possible, à condition que les Européens renouent avec leur identité et que les forces conservatrices parviennent à dépasser leurs divisions.
6 min de lecture
Georgi Harizanov est un analyste politique bulgare qui commente l'actualité de la politique nationale et internationale. Il est PDG de l'Institut pour la politique de droite (Institute for Right-Wing Politics) et ancien PDG d'Euronews Bulgarie.
Alex Tokarev est professeur agrégé d'économie et de philosophie à l'université Northwood. Diplômé de l'Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia (Bulgarie), il a obtenu son doctorat en économie à l'université Southern Illinois de Carbondale.
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Georgi Harizanov est un analyste politique bulgare qui commente l'actualité de la politique nationale et internationale. Il est PDG de l'Institut pour la politique de droite (Institute for Right-Wing Politics) et ancien PDG d'Euronews Bulgarie.
Alex Tokarev est professeur agrégé d'économie et de philosophie à l'université Northwood. Diplômé de l'Université de technologie chimique et de métallurgie de Sofia (Bulgarie), il a obtenu son doctorat en économie à l'université Southern Illinois de Carbondale.