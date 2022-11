Bruno Le Maire et Olivier Dussopt lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres.

Atlantico : Vous avez signé une tribune dans le Figaro expliquant que «Par les Urssaf, l’État va faire main basse sur les réserves des retraites complémentaires» pour dénoncer le projet de réforme annoncé par le gouvernement. Par quel mécanisme l’Etat va-t-il ainsi procéder pour puiser dans ces réserves ? Cette décision a-t-elle une rationalité autre que l’objectif de pallier les errances budgétaires de l’Etat ?

Nicolas Lecaussin : Cette décision fait partie de la volonté d’Emmanuel Macron de faire une réforme des retraites qui consisterait surtout en la création d’un système unique. Mettre la main sur les réserves des complémentaires c’est mettre la main sur quelques dizaines de milliards d’euros et sur la gestion des complémentaires du privé. Un comble car la Cour des comptes ne veut pas certifier les comptes des…Urssaf. Donc, celui qui fait des mauvais comptes s’empare d’autres comptes qui sont bien gérés.

Il y a quelques jours, le Ministre de la transformation et de la fonction publiques, Stanislas Guerini, a donné quelques indications sur la réforme des retraites que prévoit d’engager le gouvernement. On comprend que les régimes spéciaux du secteur public seront préservés et que la fonction publique continuera à jouir de privilèges retraite, notamment en matière d’âge de départ et de calcul de la pension. Or, les fonctionnaires ne bénéficient pas de caisse de retraite. Leurs pensions sont payées avec les impôts et grâce à un artifice budgétaire. En mettant la main sur le magot des complémentaires (et aussi sur d’autres), l’Etat peut créer l’illusion qu’il dispose de suffisamment d’argent pour payer les retraites privilégiées de la fonction publique. C’est l’une des explications…

Vous écrivez " Il faut tout faire pour s’y opposer, afin de sauver ce qui peut encore l’être". Qui pourrait réussir à s’y opposer ?

A l’IREF, on ne va pas cesser de se battre pour empêcher ce vol. Pour cela, on va continuer le battage médiatique et sur les réseaux sociaux. Il est important de convaincre les décideurs politiques qu’il s’agit d’une aberration : confier à ceux qui ne sont pas concernés les retraites du privé ! Malheureusement, les responsables de l’Agirc-Arrco ne protestent pas suffisamment contre la mainmise de l’Etat. Ils alertent surtout sur les risques d’erreurs dans les calculs du droit à la retraite, mais beaucoup moins sur les risques de voir s’évanouir l’argent des retraites complémentaires. Mais on espère que des hommes politiques auront le courage de dire non. Avant qu’il ne soit trop tard.

Pensez-vous que les salariés et les syndicats sont suffisamment avertis de la situation pour pouvoir s'en emparer ? Quid de l'opposition politique ?

Malheureusement, les salariés ne sont pas suffisamment informés et comme il n’y a pas la liberté de cotiser à la caisse de leur choix, ils ne peuvent pas changer. De plus, les retraités eux-mêmes ne sont pas représentés dans les organismes en charge des retraites et donc ils n’ont pas leur mot à dire. Pour ce qui est de l’opposition politique, elle est trop faible, trop hétérogène. Mais il suffirait qu’elle se mobilise pour défendre les retraites complémentaires. Encourageons-là !

