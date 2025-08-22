Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
La Néo-Zélandaise Amy du Plessis porte le ballon lors du match de rugby féminin de la Pacific Four Test Series entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, au McDonald Jones Stadium de Newcastle, le 10 mai 2025. (Image d'illustration)
La Néo-Zélandaise Amy du Plessis porte le ballon lors du match de rugby féminin de la Pacific Four Test Series entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, au McDonald Jones Stadium de Newcastle, le 10 mai 2025. (Image d'illustration) © AFP or licensors
Coupe du monde

Qui gagnera la coupe du monde de rugby féminin 2025 ? 10 000 simulations livrent leur verdict sur les favorites

Le rugby féminin connaît un essor spectaculaire, représentant désormais un quart des pratiquants dans le monde. Alors que la dixième Coupe du monde s’ouvre en Angleterre le 23 août, un modèle statistique baptisé Rugby Vision place les Anglaises largement favorites (70,3 % de chances de victoire), devant la Nouvelle-Zélande (18,8 %), le Canada (6,7 %) et la France (3,9 %). Mais l’histoire du rugby regorge de surprises, et ce tournoi s’annonce comme un spectacle à la hauteur de la croissance fulgurante de la discipline.

avec Niven Winchester
author imageNiven Winchester

Professeur d’économie, Auckland University of Technology

