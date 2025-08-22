Coupe du monde

Qui gagnera la coupe du monde de rugby féminin 2025 ? 10 000 simulations livrent leur verdict sur les favorites

Le rugby féminin connaît un essor spectaculaire, représentant désormais un quart des pratiquants dans le monde. Alors que la dixième Coupe du monde s’ouvre en Angleterre le 23 août, un modèle statistique baptisé Rugby Vision place les Anglaises largement favorites (70,3 % de chances de victoire), devant la Nouvelle-Zélande (18,8 %), le Canada (6,7 %) et la France (3,9 %). Mais l’histoire du rugby regorge de surprises, et ce tournoi s’annonce comme un spectacle à la hauteur de la croissance fulgurante de la discipline.