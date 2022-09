Quel est le meilleur moment de la journée pour faire du sport ?

Des gens participent à une séance d'entraînement et de fitness en plein air, le 10 juin 2022, à Nashville dans le Tennessee.

Des études scientifiques récentes ont exploré les bienfaits des entraînements et des séances de sport. Selon les objectifs de remise en forme et le sexe de la personne, les matinées ou les après-midi peuvent avoir un avantage.

Atlantico : Vous avez récemment publié une étude qui crée un atlas du métabolisme de l'exercice chez la souris, publiée dans la revue Cell Metabolism. Vous avez montré que la sensibilité des tissus est différente selon le moment de la journée et l'alignement de l'horloge circadienne chez la souris. Ce qui est vrai pour les souris l'est-il aussi pour les humains ? Existe-t-il un meilleur moment de la journée pour faire de l'exercice chez l'homme ?

Juleen Zierath : Le meilleur moment de la journée pour faire de l'exercice est quand vous le pouvez ! Il est important d'établir une habitude d'exercice quotidien pour votre santé et votre bien-être général. Pour de nombreuses personnes, le fait d'avoir un moment régulier de la journée pour faire de l'exercice permet de s'assurer que vous maintenez l'habitude de faire de l'exercice tous les jours. Cependant, il existe certains moments de la journée qui permettent de "régler" la réponse à l'exercice. Pour mieux comprendre, nous avons récemment mené l'étude la plus complète à ce jour sur l'exercice physique effectué à différents moments de la journée. Pour cela, nous avons étudié les effets de la course sur tapis roulant sur la réponse métabolique à l'exercice chez des souris à deux moments différents de la journée. Des échantillons de sang et différents tissus, dont le cerveau, le cœur, les muscles, le foie et la graisse, ont été prélevés et analysés par spectrométrie de masse. Cela nous a permis de détecter des centaines de métabolites différents et de molécules de signalisation hormonale dans chaque tissu, et de surveiller comment ils étaient modifiés par l'exercice à différents moments de la journée. Nos recherches montrent comment différentes molécules de signalisation favorables à la santé sont produites par le corps de manière spécifique à chaque organe après un exercice physique, en fonction du moment de la journée. Ces signaux ont un large impact sur la santé, influençant le sommeil, la mémoire, les performances à l'effort et l'homéostasie métabolique.

Les hommes et les femmes réagissent-ils différemment dans le sport ? Pourquoi ? Cela signifie-t-il qu'ils doivent faire de l'exercice différemment, à des moments différents ?

Les hommes et les femmes partagent beaucoup de la même adaptation à l'exercice, cependant, il existe quelques différences. La façon dont les hommes et les femmes brûlent les graisses peut varier légèrement. En outre, il existe quelques différences dans la manière dont les hommes et les femmes augmentent leur masse musculaire en réponse à l'exercice. Mais l'essentiel est qu'un régime d'exercice régulier est aussi important pour la santé et le bien-être des hommes que des femmes.

Dans un récent reportage sur la BBC, vous avez déclaré que les hommes qui font de l'exercice le soir en retirent des bénéfices. Mais comment cela est-il possible après une journée de travail ?

Les hommes de notre étude ont fait de l'exercice en fin d'après-midi ou en début de soirée. Ce n'est pas hors de portée de ce que font de nombreuses personnes aujourd'hui. De nombreuses personnes ont des emplois plutôt sédentaires et apprécient de pouvoir faire de l'exercice après le travail.

Est-il possible d'adapter son programme de fitness, et le moment où on le fait, à nos objectifs ?

Tout comme les athlètes s'entraînent pour développer leur force, leur endurance et leur agilité, nous le pouvons aussi. Pour une santé optimale, nous devons tous améliorer notre capacité aérobie, gagner en force et conserver notre souplesse tout au long de notre vie. Il est donc possible de réaliser des gains dans tous ces domaines en modifiant le régime d'exercices.

Quelles séances d'entraînement faut-il faire le soir ? le matin ? dans la journée ?

La réponse à cette question dépend fortement de vos préférences personnelles, mais certaines données indiquent que les gens ont plus de force l'après-midi, ce qui suggère que l'entraînement en force est préférable l'après-midi. Il est également prouvé que les individus oxydent davantage les graisses le matin, de sorte que l'exercice d'endurance est peut-être préférable le matin. En résumé, il est recommandé de trouver un programme d'exercices qui vous plaît et de vous y tenir !

