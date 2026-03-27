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Parmi les ingrédients du régime méditerranéen, on trouve une alimentation riche en fruits et légumes
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CA MANGE PAS DE PAIN

27 mars 2026

Quel est ce régime de type méditerranéen qui pourrait préserver vos facultés intellectuelles en vieillissant ?

Le régime méditerranéen — riche en huile d'olive, poisson, légumes et légumineuses — a longtemps été associé à une meilleure santé cardiaque. Des preuves croissantes suggèrent qu'il pourrait également contribuer à soutenir la santé cérébrale en vieillissant, une variante du régime axée sur le cerveau attirant une attention scientifique croissante.

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MOTS-CLES

régime , MIND , Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay , Santé , allimentation

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Eef Hogervorst

Eef Hogervorst est professeur de psychologie biologique et étudie les facteurs de risque et de protection de la démence tout au long de la vie dans le monde entier. Elle a supervisé de nombreux doctorants au Royaume-Uni et en Indonésie, où elle est également titulaire de plusieurs chaires.

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