POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Classe de cours
See image caption
See copyright

EN CLASSE

6 mai 2026

Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français

Alors que de nouvelles données inquiétantes ont ressurgi concernant le retard français en matière d'éducation, les évaluations PISA et TIMSS le confirment : nos élèves sont moins bons en maths et en français, et surtout, ils perdent le goût d'apprendre. Derrière ce déclin, une cause majeure : la pédagogie progressiste, qui, en renonçant à l'exigence et à la répétition, a privé les élèves moyens de toute possibilité de progression et a fait disparaître le goût de l'effort. Entre absentéisme record, ségrégation scolaire et désengagement des familles, le système éducatif français est aujourd'hui à la croisée des chemins.

Photo of Jean-Paul Brighelli
Jean-Paul Brighelli Go to Jean-Paul Brighelli page

8 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

école , niveau scolaire , éducation nationale , pédagogie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Paul Brighelli image
Jean-Paul Brighelli
Jean-Paul Brighelli pour Debout la France

Jean-Paul Brighelli est délégué Education de Debout la France. Professeur agrégé de lettres, enseignant et essayiste français, il est également l'auteur ou le co-auteur d'un grand nombre d'ouvrages parus chez différents éditeurs, notamment La Fabrique du crétin (Jean-Claude Gawsewitch, 2005) et La société pornographique (Bourin, 2012). 