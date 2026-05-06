EN CLASSE

6 mai 2026

Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français

Alors que de nouvelles données inquiétantes ont ressurgi concernant le retard français en matière d'éducation, les évaluations PISA et TIMSS le confirment : nos élèves sont moins bons en maths et en français, et surtout, ils perdent le goût d'apprendre. Derrière ce déclin, une cause majeure : la pédagogie progressiste, qui, en renonçant à l'exigence et à la répétition, a privé les élèves moyens de toute possibilité de progression et a fait disparaître le goût de l'effort. Entre absentéisme record, ségrégation scolaire et désengagement des familles, le système éducatif français est aujourd'hui à la croisée des chemins.