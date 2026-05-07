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Sam Altman, PDG d’OpenAI, était l'invité de l’émission « Making Money With Charles Payne » aux studios de Fox Business Network le 4 décembre 2024 à New York.
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ATLANTICO BUSINESS

7 mai 2026

Bienvenue dans l’ère du techno-féodalisme : les patrons d’OpenAI et Anthropic publient leur vision (perturbante)... du futur

Sam Altman et Dario Amodei viennent chacun de présenter leur modèle de civilisation pour l’avenir. Bienvenue dans un goulag numérique.

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MOTS-CLES

Dario Amodei , Sam Altman , OpenAI , chatGPT , innovation , nouvelles technologies , Intelligence Artificielle , atouts , Succès , techno-féodalisme , vision du futur , vision du monde , avenir , Silicon Valley , Anthropic , goulag , union soviétique , URSS

THEMATIQUES

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Brivael Le Pogam

Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).

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