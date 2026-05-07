ATLANTICO BUSINESS
7 mai 2026
Bienvenue dans l’ère du techno-féodalisme : les patrons d’OpenAI et Anthropic publient leur vision (perturbante)... du futur
Sam Altman et Dario Amodei viennent chacun de présenter leur modèle de civilisation pour l’avenir. Bienvenue dans un goulag numérique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).
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Brivael Le Pogam est co-fondateur d’Argil (Créer des vidéos captivantes grâce à l'IA).