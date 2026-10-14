Sophie Scott s'intéresse aux bases neuronales de la communication vocale : la manière dont notre cerveau traite les informations contenues dans la parole et les voix, ainsi que la façon dont il contrôle la production de notre propre voix. Dans ce cadre, elle étudie plus particulièrement le rôle des flux de traitement au sein du cortex auditif, les asymétries hémisphériques et les interactions entre le traitement de la parole et les facteurs liés à l'attention et à la mémoire de travail.