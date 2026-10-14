EXPLICATIONS
14 octobre 2026
Que se passe-t-il dans votre cerveau lors d'un fou rire incontrôlable ?
Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ri sans pouvoir vous arrêter ? Peut-être était-ce dans une situation où vous n'auriez pas dû rire du tout.
5 min de lecture
MOTS-CLESrire , cerveau , liens sociaux , émotions , stress , anxiété
THEMATIQUESSciences
Sophie Scott s'intéresse aux bases neuronales de la communication vocale : la manière dont notre cerveau traite les informations contenues dans la parole et les voix, ainsi que la façon dont il contrôle la production de notre propre voix. Dans ce cadre, elle étudie plus particulièrement le rôle des flux de traitement au sein du cortex auditif, les asymétries hémisphériques et les interactions entre le traitement de la parole et les facteurs liés à l'attention et à la mémoire de travail.
Fausto Caruana est neuroscientifique cognitiviste à l'Institut de neurosciences du CNR (Italie). Ses recherches portent sur les bases neuronales des comportements moteurs et émotionnels ainsi que sur leur traitement perceptif, notamment via le système des neurones miroirs. Il adopte une approche pluridisciplinaire, s'appuyant principalement sur des enregistrements intracrâniens, la stimulation électrique et des études de connectivité.
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Sophie Scott s'intéresse aux bases neuronales de la communication vocale : la manière dont notre cerveau traite les informations contenues dans la parole et les voix, ainsi que la façon dont il contrôle la production de notre propre voix. Dans ce cadre, elle étudie plus particulièrement le rôle des flux de traitement au sein du cortex auditif, les asymétries hémisphériques et les interactions entre le traitement de la parole et les facteurs liés à l'attention et à la mémoire de travail.
Fausto Caruana est neuroscientifique cognitiviste à l'Institut de neurosciences du CNR (Italie). Ses recherches portent sur les bases neuronales des comportements moteurs et émotionnels ainsi que sur leur traitement perceptif, notamment via le système des neurones miroirs. Il adopte une approche pluridisciplinaire, s'appuyant principalement sur des enregistrements intracrâniens, la stimulation électrique et des études de connectivité.