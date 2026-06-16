OUVREZ LES VANNES

16 juin 2026

« Que le pétrole coule à flots » : et Donald Trump trouva son abracadabra pour les traders en matières premières

Donald Trump promet la réouverture du détroit d’Ormuz dès la signature d’un accord avec l’Iran, prévue le 19 juin. Le baril a déjà entamé sa correction. Le détroit reste pourtant fermé, personne n’a lu le fameux memorandum of understanding et rien n’indique que Téhéran ouvrira ses vannes en grand. Pour l’économiste Thierry Bros, cet écart entre l’annonce et le réel porte un nom : les traders ne parient jamais contre Trump.