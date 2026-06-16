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Des navires naviguant au large de la plage de Suru, à Bandar Abbas, le long du détroit d'Ormuz.
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OUVREZ LES VANNES

16 juin 2026

« Que le pétrole coule à flots » : et Donald Trump trouva son abracadabra pour les traders en matières premières

Donald Trump promet la réouverture du détroit d’Ormuz dès la signature d’un accord avec l’Iran, prévue le 19 juin. Le baril a déjà entamé sa correction. Le détroit reste pourtant fermé, personne n’a lu le fameux memorandum of understanding et rien n’indique que Téhéran ouvrira ses vannes en grand. Pour l’économiste Thierry Bros, cet écart entre l’annonce et le réel porte un nom : les traders ne parient jamais contre Trump.

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MOTS-CLES

Accords de paix , Guerre en Iran , Etats-Unis , Opep , cours du baril de pétrole , prix à la pompe , Détroit d'Ormuz , blocage , marchés financiers , réalité , géopolitique , Donald Trump

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Thierry Bros

Thierry Bros est Expert énergie, professeur à Sciences Po Paris et Senior Energy Expert à l'Energy Delta Institute. Il est notamment l'auteur de "After the US shale gas revolution", publié aux Editions Technip et "Géopolitique du gaz russe" aux Editions L’inventaire.