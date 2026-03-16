PERIODE TROUBLE

16 mars 2026

Que faire face aux propos radicaux d'un adolescent ?

Les commentaires ironiques qui banalisent les stéréotypes, les blagues répétées sur certains groupes, les références constantes au « politiquement correct », ou encore l'utilisation d'un argot spécifique qui dénote une familiarité avec des milieux potentiellement radicalisants (par exemple, l'emploi de mots comme « simp »)… que pouvons-nous faire, nous autres adultes, à la maison comme à l'école, face à ces prises de position de la part d'adolescents ?