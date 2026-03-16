PERIODE TROUBLE
16 mars 2026
Que faire face aux propos radicaux d'un adolescent ?
Les commentaires ironiques qui banalisent les stéréotypes, les blagues répétées sur certains groupes, les références constantes au « politiquement correct », ou encore l'utilisation d'un argot spécifique qui dénote une familiarité avec des milieux potentiellement radicalisants (par exemple, l'emploi de mots comme « simp »)… que pouvons-nous faire, nous autres adultes, à la maison comme à l'école, face à ces prises de position de la part d'adolescents ?
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THEMATIQUESSociété
Silvia Díaz Fernández est chercheuse Ramón y Cajal à l'Institut des biens et politiques publics du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Elle est membre du groupe de recherche Genre et politique de l'Université Complutense de Madrid.
Ingrid Mosquera est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et des lettres de l'Université internationale de La Rioja. Elle est également la chercheuse principale du groupe de recherche TEKINDI (technologie, apprentissage informel et diversité).
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Silvia Díaz Fernández est chercheuse Ramón y Cajal à l'Institut des biens et politiques publics du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Elle est membre du groupe de recherche Genre et politique de l'Université Complutense de Madrid.
Ingrid Mosquera est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et des lettres de l'Université internationale de La Rioja. Elle est également la chercheuse principale du groupe de recherche TEKINDI (technologie, apprentissage informel et diversité).