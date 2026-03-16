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Il est important de créer des espaces de dialogue, à la maison comme à l'école, où les tensions et les conflits peuvent être abordés sans les réduire à des slogans.
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PERIODE TROUBLE

16 mars 2026

Que faire face aux propos radicaux d'un adolescent ?

Les commentaires ironiques qui banalisent les stéréotypes, les blagues répétées sur certains groupes, les références constantes au « politiquement correct », ou encore l'utilisation d'un argot spécifique qui dénote une familiarité avec des milieux potentiellement radicalisants (par exemple, l'emploi de mots comme « simp »)… que pouvons-nous faire, nous autres adultes, à la maison comme à l'école, face à ces prises de position de la part d'adolescents ?

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Silvia Díaz Fernández Go to Silvia Díaz Fernández page et Ingrid Mosquera Go to Ingrid Mosquera page

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MOTS-CLES

adolescence , Parents , enfants , réseaux sociaux , tensions , conflits

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Silvia Díaz Fernández

Silvia Díaz Fernández est chercheuse Ramón y Cajal à l'Institut des biens et politiques publics du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC). Elle est membre du groupe de recherche Genre et politique de l'Université Complutense de Madrid.

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Ingrid Mosquera

Ingrid Mosquera est professeure titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et des lettres de l'Université internationale de La Rioja. Elle est également la chercheuse principale du groupe de recherche TEKINDI (technologie, apprentissage informel et diversité).

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