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Avec l'âge, les relations périphériques sont progressivement abandonnées, car elles n’apportent pas assez de valeur émotionnelle.
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CERCLES AMICAUX

16 avril 2026

Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié

La psychologie nous apprend que la solitude la plus difficile à supporter en vieillissant n'est pas la solitude elle-même, mais la prise de conscience que certaines amitiés ne survivent pas à l'instant où l'on cesse d'en prendre l'initiative.

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MOTS-CLES

amitié , Solitude , sélectivité socio‑émotionnelle , vieillesse , psychologie

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).