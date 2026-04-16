CERCLES AMICAUX
16 avril 2026
Quand vieillir mène à d’amers constats sur la nature de l’amitié
La psychologie nous apprend que la solitude la plus difficile à supporter en vieillissant n'est pas la solitude elle-même, mais la prise de conscience que certaines amitiés ne survivent pas à l'instant où l'on cesse d'en prendre l'initiative.
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THEMATIQUESSociété
Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).
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Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).