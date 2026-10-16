A LA CAISSE
16 octobre 2026
Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales
En ciblant les grandes fortunes et leurs trusts offshore au nom de la « prospérité commune », Pékin cherche à la fois à afficher sa ligne idéologique et à répondre aux tensions financières du pays. Cette offensive révèle aussi les contradictions du modèle chinois, entre contrôle politique, confiance fragile des entrepreneurs privés et ambitions technologiques.
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Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.
Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.
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