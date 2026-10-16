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Les dirigeants chinois dont Xi Jinping à la fin de la session de clôture de l'Assemblée nationale populaire au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 11 mars 2025.
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A LA CAISSE

16 octobre 2026

Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales

En ciblant les grandes fortunes et leurs trusts offshore au nom de la « prospérité commune », Pékin cherche à la fois à afficher sa ligne idéologique et à répondre aux tensions financières du pays. Cette offensive révèle aussi les contradictions du modèle chinois, entre contrôle politique, confiance fragile des entrepreneurs privés et ambitions technologiques.

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MOTS-CLES

économie , Xi Jinping , milliardaires , pékin , Chine , Parti communiste chinois , fortune , prospérité commune , collectivités locales , Yuan , Hong Kong , Singapour

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-François Di Meglio

Jean-François Di Meglio est président du Conseil d'orientation d'Asia Centre.

Ancien élève de l'École normale supérieure et de l'Université de Pékin, il enseigne par ailleurs à l'IEP Lyon, à l'Ecole Centrale Paris, à HEC ParisTech, à l'École des Mines Paris Tech et à Lille I.

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