A LA CAISSE

Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales

En ciblant les grandes fortunes et leurs trusts offshore au nom de la « prospérité commune », Pékin cherche à la fois à afficher sa ligne idéologique et à répondre aux tensions financières du pays. Cette offensive révèle aussi les contradictions du modèle chinois, entre contrôle politique, confiance fragile des entrepreneurs privés et ambitions technologiques.