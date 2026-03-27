ATLANTIC-TAC
27 mars 2026
Quand on fume la plongeuse et quand on zèbre le coussin : c’est l’actualité germinale des montres
Mais aussi un rêve cubain qui passe, une poudre d’or sur un vent du sud, une « force » qui se renforce, des prix qui donnent (ou pas) confiance et des plumes de paon en ellipse…
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THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.