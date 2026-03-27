ATLANTIC-TAC

27 mars 2026

Quand on fume la plongeuse et quand on zèbre le coussin : c’est l’actualité germinale des montres

Mais aussi un rêve cubain qui passe, une poudre d’or sur un vent du sud, une « force » qui se renforce, des prix qui donnent (ou pas) confiance et des plumes de paon en ellipse…