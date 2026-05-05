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La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors d'une session plénière au Parlement européen, à Strasbourg, le 26 novembre 2025.
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ATLANTICO BUSINESS

5 mai 2026

Quand l’UE encourage les États membres à augmenter les impôts… et pas n’importe lesquels !

La Commission européenne (« Bruxelles ») ne peut pas décider directement d’augmenter les impôts des citoyens. Sinon, elle l’aurait fait depuis des lustres. Ce sont les États (France, Allemagne, etc.) qui fixent leurs impôts. L’UE peut surtout coordonner, recommander ou proposer des règles communes, et ne s’en prive pas.

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MOTS-CLES

Union Européenne , impôts , Etats membres , fiscalité , investissements , Commission , dépenses publiques , héritage , plus-values , revenus , patrimoines

THEMATIQUES

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A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.