ATLANTICO BUSINESS
5 mai 2026
Quand l’UE encourage les États membres à augmenter les impôts… et pas n’importe lesquels !
La Commission européenne (« Bruxelles ») ne peut pas décider directement d’augmenter les impôts des citoyens. Sinon, elle l’aurait fait depuis des lustres. Ce sont les États (France, Allemagne, etc.) qui fixent leurs impôts. L’UE peut surtout coordonner, recommander ou proposer des règles communes, et ne s’en prive pas.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.