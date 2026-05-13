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Des policiers tentent d'empêcher le départ d'un canot pneumatique transportant des migrants qui tentent de traverser illégalement la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne, sur la plage de Sangatte, dans le nord de la France, le 18 juillet 2023.
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EXPLICATIONS

13 mai 2026

Quand l’observatoire de l’Immigration et de la démographie réplique à ceux qui déconstruisent ses chiffres

Hervé Joly, chercheur au CNRS, s'est livré sur X à une critique en règle des analyses de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie (OID), dirigé par Nicolas Pouvreau-Monti. Sous couvert de rigueur statistique, il entend démontrer que l'OID exagère l'ampleur de l'immigration pour alimenter un discours alarmiste. Pouvreau-Monti lui répond en montrant que cette prétendue correction repose en réalité sur des indicateurs mal choisis et des confusions méthodologiques qui, loin d'éclairer le débat, contribuent à en obscurcir la réalité.

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MOTS-CLES

observatoire , immigration , Démographie , Hervé Joly , solde migratoire , migrants

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Nicolas Pouvreau-Monti

Nicolas Pouvreau-Monti est co-fondateur et directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.

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