EXPLICATIONS

13 mai 2026

Quand l’observatoire de l’Immigration et de la démographie réplique à ceux qui déconstruisent ses chiffres

Hervé Joly, chercheur au CNRS, s'est livré sur X à une critique en règle des analyses de l'Observatoire de l'Immigration et de la Démographie (OID), dirigé par Nicolas Pouvreau-Monti. Sous couvert de rigueur statistique, il entend démontrer que l'OID exagère l'ampleur de l'immigration pour alimenter un discours alarmiste. Pouvreau-Monti lui répond en montrant que cette prétendue correction repose en réalité sur des indicateurs mal choisis et des confusions méthodologiques qui, loin d'éclairer le débat, contribuent à en obscurcir la réalité.