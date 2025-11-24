We can do it, affiche de la seconde guerre mondiale sur l'engagement féminin.
24 novembre 2025
Quand l’influence des femmes booste la performance économique des entreprises
Alors que les crises s’enchaînent et que la fragilité des institutions se révèle au grand jour, une certitude émerge des données économiques comme des terrains sociaux : la stabilité n’est plus l’affaire d’architectures abstraites, mais de celles qui les font tenir, pour Patricia Chapelotte, Présidente fondatrice du Prix de la Femme d’Influence.
Patricia Chapelotte est directrice générale d’Hopscotch Décideurs, Présidente du club Femmes d’Influence et Présidente et créatrice du Prix de la Femme d’Influence. Experte en communication d’influence, elle est engagée pour l’entrepreneuriat et pour la cause des femmes
