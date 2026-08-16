LABORATOIRES
16 août 2026
Quand les virus conçus par l'IA mettent à l'épreuve la capacité de la biosécurité à suivre le rythme
L’IA franchit une nouvelle étape dans la conception biologique : des chercheurs sont parvenus à générer des séquences génétiques complètes de bactériophages, dont certaines ont produit des virus fonctionnels en laboratoire. Si ces travaux pourraient ouvrir des perspectives pour lutter contre les infections bactériennes, ils posent aussi une question cruciale de biosécurité : les dispositifs de protection, de la conception des modèles au contrôle de la synthèse d’ADN et à la surveillance sanitaire, progressent-ils assez vite pour accompagner ces nouvelles capacités ?
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Tuck Seng Wong est professeur de bioproduction, à l'École de génie chimique, des matériaux et biologique de l'Université de Sheffield.
Kang Lan Tee est professeure agrégée à l'École de génie chimique, des matériaux et biologique de l'Université de Sheffield.
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