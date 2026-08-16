POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Une employée du laboratoire de biologie de la reproduction CECOS, une unité de procréation médicalement assistée (PMA) de l'hôpital Tenon.
See image caption
See copyright

LABORATOIRES

16 août 2026

Quand les virus conçus par l'IA mettent à l'épreuve la capacité de la biosécurité à suivre le rythme

L’IA franchit une nouvelle étape dans la conception biologique : des chercheurs sont parvenus à générer des séquences génétiques complètes de bactériophages, dont certaines ont produit des virus fonctionnels en laboratoire. Si ces travaux pourraient ouvrir des perspectives pour lutter contre les infections bactériennes, ils posent aussi une question cruciale de biosécurité : les dispositifs de protection, de la conception des modèles au contrôle de la synthèse d’ADN et à la surveillance sanitaire, progressent-ils assez vite pour accompagner ces nouvelles capacités ?

Photo of Tuck Seng Wong
Photo of Kang Lan Tee
Tuck Seng Wong Go to Tuck Seng Wong pageetKang Lan Tee Go to Kang Lan Tee page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

science , découvertes , recherche , recherche médicale , bactériophages , séquences génétiques , Intelligence Artificielle , laboratoires , dangers , risques , atouts , progrès , adn , cellules , sécurité , biosécurité , virus , pandémie , épidémie

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Tuck Seng Wong image
Tuck Seng Wong

Tuck Seng Wong est professeur de bioproduction, à l'École de génie chimique, des matériaux et biologique de l'Université de Sheffield.

Kang Lan Tee image
Kang Lan Tee

Kang Lan Tee est professeure agrégée à l'École de génie chimique, des matériaux et biologique de l'Université de Sheffield.

Populaires

1Et après les canicules, quoi ? Ce que le super El Niño 2026 nous réserve pour l’automne et l’hiver à venir
2Cristiano Ronaldo & Aya Nakamura se marient par surprise; Emmanuel Macron jetcarte les cuisses dans Match, Rihanna aère les siennes dans Elle; Nicole Kidman dirty-dance, Brad Pitt reboit; Ana de Armas remplace déjà Tom Cruise, Léna Situation Seb la Frite
3Certaines personnes en état de démence retrouvent leur lucidité juste avant de mourir et voilà ce que ça révèle de notre cerveau
4Tout miser sur les fibres ? Vos microbes (et votre santé) vous disent merci
5Edouard Philippe veut “reprendre le contrôle de l’immigration” tout en ignorant complètement la longue liste d’obstacles juridiques à ses propositions
6Atteintes aux libertés publiques : le Conseil constitutionnel remet un carton rouge au gouvernement
7Derrière les emplois fictifs à la RATP, l’immense hypocrisie collective française sur le vrai coût de la démocratie