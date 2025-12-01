POLITIQUE
Des soldats ukrainiens de l'unité Black Wing, 116e brigade mécanisée, construisent des drones FPV dans un atelier situé près de la ligne de front de l'est de l'Ukraine, le 8 octobre 2025.

© ED JONES / AFP

© ED JONES / AFP

ENVOLEE DES PRIX

1 décembre 2025

Quand les drones font flamber les prix du pétrole

En Europe, les marges de raffinage du gazole ont progressé d'environ 80% depuis le mois d'avril, suite aux attaques ukrainiennes contre les raffineries russes et à l'embargo sur les importations de carburants issus du pétrole brut russe.

Photo of Jean-Pierre Favennec
Jean-Pierre Favennec Go to Jean-Pierre Favennec page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

pétrole , Russie , europe , guerre en ukraine , hausse des prix

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Pierre Favennec image
Jean-Pierre Favennec

Jean-Pierre Favennec est un spécialiste de l’énergie et en particulier du pétrole et professeur à l’Ecole du Pétrole et des Moteurs, où il a dirigé le Centre Economie et Gestion. 

Il a publié plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur des sujets touchant à l’économie et à la géopolitique de l’énergie et en particulier Exploitation et Gestion du Raffinage (français et anglais), Recherche et Production du Pétrole et du Gaz (français et anglais en 2011), l’Energie à Quel Prix ? (2006) et Géopolitique de l’Energie (français 2009, anglais 2011).

