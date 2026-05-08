ATLANTIC-TAC
8 mai 2026
Quand le platine se pousse du col et quand le taureau redresse la tête: c’est l’actualité des montres
Mais aussi un retour historique sur les circuits, un rugissement de bois précieux, une manchette aristocratique, un hold-up créatif, une crise horlogère et un record de légèreté…
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MOTS-CLESluxe , horlogerie , montres
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.