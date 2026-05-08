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Blurred backgroundDes finitions de très haute horlogerie traditionnelle (Daniel Roth)…
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ATLANTIC-TAC

8 mai 2026

Quand le platine se pousse du col et quand le taureau redresse la tête: c’est l’actualité des montres

Mais aussi un retour historique sur les circuits, un rugissement de bois précieux, une manchette aristocratique, un hold-up créatif, une crise horlogère et un record de légèreté…

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MOTS-CLES

luxe , horlogerie , montres

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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