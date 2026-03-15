FAILLES STRATEGIQUES
15 mars 2026
Quand le GPS se trompe en mer : la guerre électronique menace les navires et leurs équipages
Perturber ou falsifier les signaux GPS est devenu une arme discrète mais redoutable en mer. Dans les zones de tensions géopolitiques, ces interférences peuvent désorienter les navires, provoquer échouements ou collisions et mettre en danger les équipages et le commerce mondial.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Raymaker est doctorante en génie électrique et informatique au sein du Georgia Institute of Technology.
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A PROPOS DES AUTEURS
Anna Raymaker est doctorante en génie électrique et informatique au sein du Georgia Institute of Technology.