POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundDeux navires de guerre japonais et un navire de guerre américain participant à des exercices militaires conjoints entre la Colombie, le Japon et les États-Unis en mer des Caraïbes, au large de Carthagène, en Colombie, le 9 septembre 2023.
See image caption
See copyright

FAILLES STRATEGIQUES

15 mars 2026

Quand le GPS se trompe en mer : la guerre électronique menace les navires et leurs équipages

Perturber ou falsifier les signaux GPS est devenu une arme discrète mais redoutable en mer. Dans les zones de tensions géopolitiques, ces interférences peuvent désorienter les navires, provoquer échouements ou collisions et mettre en danger les équipages et le commerce mondial.

Photo of Anna Raymaker
Anna Raymaker Go to Anna Raymaker page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

GPS , navires , marine , soldats , erreurs , stratégie , atouts , échec , mer Rouge

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
Anna Raymaker image
Anna Raymaker

Anna Raymaker est doctorante en génie électrique et informatique au sein du Georgia Institute of Technology.

Populaires

1En janvier, le déficit commercial de la France est tombé au plus bas depuis 15 ans, mais voilà pourquoi cela ne va pas durer
2La réduction du nucléaire en Europe, une faute stratégique… soigneusement orchestrée par des lobbys qui avaient beaucoup à y gagner
3Voilà ce que pensent vraiment des Arabes les enfants de la bourgeoisie de gauche (et c’est un Français d’origine étrangère qui vous le dit)
4Faut-il être poli avec son IA ? Les termes de la réponse risquent de vous surprendre
5Entre guerre en Iran et troubles à Moscou, les grosses contrariétés de Vladimir Poutine
6Mais comment expliquer l’incroyable omerta autour des abus sur les enfants comme sur les seniors couverts par la Mairie de Paris ?
7Quentin Deranque, vrai néo-nazi mais vraie victime : que faire de cette information ?