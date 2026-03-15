FAILLES STRATEGIQUES

15 mars 2026

Quand le GPS se trompe en mer : la guerre électronique menace les navires et leurs équipages

Perturber ou falsifier les signaux GPS est devenu une arme discrète mais redoutable en mer. Dans les zones de tensions géopolitiques, ces interférences peuvent désorienter les navires, provoquer échouements ou collisions et mettre en danger les équipages et le commerce mondial.