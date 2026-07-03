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Blurred backgroundUn cadran tellement identitaire qui peut se passer de toute mention supplémentaire (H. Moser & Cie)…
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ATLANTIC-TAC

3 juillet 2026

Quand l’audace chromatique se fait furtive et quand le football se joue aux dés : c’est l’actualité messidorienne des montres

Mais aussi les néons anti-classiques de l’été, l’espièglerie joaillière d’un respectable anniversaire, la réserve d’un disque central, un rachat italien, un changement de pilote, une montre présidentielle et une plongeuse en uniforme…

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MOTS-CLES

montres , joaillerie , squale , Byrne , H. Moser & Cie , Longines , EBEL

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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