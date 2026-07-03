ATLANTIC-TAC
3 juillet 2026
Quand l’audace chromatique se fait furtive et quand le football se joue aux dés : c’est l’actualité messidorienne des montres
Mais aussi les néons anti-classiques de l’été, l’espièglerie joaillière d’un respectable anniversaire, la réserve d’un disque central, un rachat italien, un changement de pilote, une montre présidentielle et une plongeuse en uniforme…
7 min de lecture
THEMATIQUESConsommation
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
Populaires
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.