SECRETS DU PASSE
27 mars 2026
Quand la vie a quitté l’océan, des scientifiques dévoilent les secret de la transitions génétiques des organismes marins aux animaux terrestres
La transition de l'eau vers la terre est une question qui continue d'intriguer les scientifiques. Ces organismes anciens auraient dû s'adapter à plusieurs nouveaux défis de la vie hors de l'eau. Alors, comment l'ont-ils fait ?
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MOTS-CLESvie , océan , science , biologie , Animaux , marins , terrestres
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Jialin Wei est chercheuse doctorante en biologie à l'université de Bristol.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jialin Wei est chercheuse doctorante en biologie à l'université de Bristol.