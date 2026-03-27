SECRETS DU PASSE

27 mars 2026

Quand la vie a quitté l’océan, des scientifiques dévoilent les secret de la transitions génétiques des organismes marins aux animaux terrestres

La transition de l'eau vers la terre est une question qui continue d'intriguer les scientifiques. Ces organismes anciens auraient dû s'adapter à plusieurs nouveaux défis de la vie hors de l'eau. Alors, comment l'ont-ils fait ?